凱基：AI驅動中港股市新契機

DeepSeek所需的訓練成本可能大幅低於美國人工智能(AI)大模型，令全球投資者對中國科技股改觀，帶動恒生指數已升至23,000點以上，高於去年10月高位。和去年相比，這一輪的催化劑明顯不一樣，去年中港股市急升，主要來自潛在財政刺激和有利整體股市的政策，而這次則更集中於和AI應用相關的科技股。

料推平台經濟支持政策

早前內地舉辦民營企業座談會，出席者包括華為創始人任正非、阿里巴巴創始人馬雲、DeepSeek創始人梁文鋒等多位民營企業家。這是繼2018年後再度召開民企座談會，對比兩次會議，代表先進生產力的科企企業家佔比大幅躍升，後續或有鼓勵平台經濟發展的政策。

目前內地股市相對缺乏AI應用題材，例如滬深300之中，第一大行業是金融業，佔指數約24%，而第二大行業雖然是科技業，佔18%，惟這是由近60家公司組成，同時前10大公司也相對較少大型科企，這令A股表現比較落後。整體而言，現時在中港股市領漲的是AI應用相關的公司，預期相對落後的股票仍需藉進一步刺激經濟政策才有望追上。

恒指估值仍有上升空間

凱基亞洲投資策略部