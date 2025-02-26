東亞證券：AI手機勢普及　瑞聲目標價睇54元

該行指，2024年第4季，全球智能手機出貨量按年增長2.4%至3.3億部，並連續第6個季度錄得增長，全年出貨量攀升至12.4億部，按年增長6.4%，扭轉2022年及2023年跌勢。受惠AI應用加快，促使消費者加快手機的更新換代，以及多間大型手機製造商今年均有備受注意到的新旗艦手機系列推出，預期今年全球智能手機出貨量會繼續錄得按年中單位數的增長。

中國內地1月加大手機購新補貼，該行指出，購新補貼政策的效果在農曆新年期間已見展現，在1月28日至2月4日期間，內地手機等數碼產品銷量超過450萬部，銷售額達141億元人民幣，佔期內消費品以舊換新總銷售額的45%，銷售收入增長按年升1.8 倍，預期手機購新補貼政策降低消費者的購機成本，料可持續刺激消費者換機意欲，並提振內地手機需求。

東亞證券又預計，全球智能汽車銷售今年將繼續有穩步增長，特別是中國市場，加上車主對車內體驗的要求提高，智能座艙的持續升級和車載聲學產品的需求料持續增加，將是瑞聲科技未來數年收入的另一主要增長動力。