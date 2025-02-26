財政預算案：來年賣地表包括8幅住宅地　不推售商業地

政府宣讀新一份《財政預算案》時稱，考慮到寫字樓空置率近年處於高水平及未來幾年的供應仍相對充足，政府在來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應；另會考慮將部分商業用地改劃作住宅用途。港府亦會推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。

來年賣地表包括8幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.37萬個單位，與《長遠房屋策略》預計私人房屋的年度需求相若。

未來5年，港府會準備可供興建約8萬個私營房屋單位的土地。當中約六成半的土地來自北部都會區和東涌新市鎮擴展區。市區重建局及其他私人發展項目的供應尚未計算在內。

公營房屋供應方面，政府已覓得足夠土地於未來10年滿足30.8萬個公營房屋單位的供應目標。連同「簡約公屋」，未來5年總體公營房屋供應量將達19萬個，較本屆政府上任時的5年期增加約8成。至於私營房屋供應，私人住宅單位在未來5年的平均每年落成量估計超過1.7萬個，較過去5年的平均數減少約8%。一手私人住宅潛在供應量，在未來三至四年約為10.7萬個。