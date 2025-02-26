財政預算案：未來5年每年發債1500至1950億　應付基建開支

港府在新一份《財政預算案》表示，香港有條件、也有能力適度增加發債，靈活運用市場力量。隨着基建開支的增加，會相應擴大發債規模，預計2025/26至2029/30年度的5年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下發行債券合共約1,500億至1,950億元，其中約56%用於為到期的短期債務再融資。

在中期財政預測期內，預計政府在上述兩個債券計劃的合共借款上限將由現時的5,000億元上調至7,000億元。政府債務與本地生產總值的比率將維持在12至16.5%的水平，屬於非常穩健和可控的水平，遠低於大部分先進經濟體的債務水平。

港府強調，政府發債所得資金是用在基建投資，不會用於支付政府經常開支，這是一直嚴守的財政紀律。政府發債除了善用市場資金支持基建項目，更有助推動債券市場發展。另一方面，基建投資所帶動的經濟活動和產業發展，將為香港帶來更多新的發展機遇和收入。而通過發行較長期的債券來支持較長期的工程項目，也能讓現金流年期與工程項目的資金需要相匹配。

港府提到，發行政府債券是公共財政管理工具之一。環顧全球，通過發債支持基建發展是國際普遍做法。只要發債額控制在公共財政穩健的水平，可讓資金靈活運用及對未來經濟作投資，為社會帶來更大的回報及效益。