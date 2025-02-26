【預算案金融重點】擬改港股「手數」　未來5年每年發債千億

於新一份財政預算案中，港府提及了多項金融相關議題，《東網》為你綜合重點，助你一文睇清！

●港交所將就改善港股「手數」制度提建議

- 港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議，讓交易安排可更符合不同大小股份的流動性特質和投資需求，便利交易及提升效率。

- 證監會將就增加主要指數衍生工具持倉限額的建議諮詢市場，在維護金融安全的前提下增加投資者使用工具的彈性。

●確保年底前技術上兼容T+1結算周期 縮結算周期

●檢視上市規例 研究設立退市後場外交易機制

●全速推進人民幣櫃台納入港股通

- 港府正就人民幣櫃台納入港股通全速進行技術準備。

- 港交所正推進單股多櫃台安排，包括雙櫃台股票使用同一國際證券識別碼，以提升交易結算效率。政府亦已就人民幣櫃台交易以人民幣繳交股票印花稅，進行準備工作，希望在明年提出立法建議。

●將再發表虛擬資產政策宣言 續拓黃金市場

- 第二份發展虛擬資產政策宣言探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新，並提高實體經濟活動的安全性和靈活性，亦會鼓勵本地和國際企業探索虛擬資產技術的創新及應用。政府會在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢。

●優化大灣區跨境理財通 增家辦稅務寬減交易種類

●代幣化債券發行恒常化 準備發第三批代幣化債券

●在港推離岸國債期貨 盡快落實引入股票大宗交易

●未來5年每年發債1500至1950億 應付基建開支

●金管將推人幣貿易融資流動資金安排 總額千億元