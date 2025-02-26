【預算案科技重點】預10億建AI研發院　港交所研開「科企專線」

人工智能創新研發領域是未來重點，港府在財政預算案內提到，已預留資金建人工智能研發院，港交所亦將籌備開通「科企專線」等科技相關政策，以下為重點撮要：

●今年內會推製造及生產線「升」級支援先導計劃

-今年內推出「製造及生產線『升』級支援先導計劃」，為期兩年。政府會按一比二的配對比例，向每家在港營運生產線的企業提供最高25萬元的資助，協助它們訂立智能生產策略，以及為現有生產線引進先進技術。已為計劃預留一億元，可惠及約400家企業。

●預10億建AI研發院 續推生成式AI沙盒

-港府已預留10億元成立香港人工智能研發院，數字政策辦公室會制訂研發院的成立安排和具體目標，重點在促進人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。

-金管局與數碼港去年合作推出新的生成式人工智能沙盒，金管局將參考全球發展趨勢及沙盒經驗，發布實務指引。

●港投公司將籌辦國際人工智能青年科學家論壇

-香港投資管理有限公司（港投公司）將籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」，促進人工智能技術的研究和產業化發展。

●港交所籌備開通「科企專線」 便利上市申請

-港交所正積極籌備開通「科企專線」，便利有關企業的上市申請準備工作。證券及期貨事務監察委員會（證監會）亦會配合，令申請過程更暢順。

●向兩個企業基金注資15億 推電子商務快車

-港府會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資15億元，並優化申請安排。

-貿發局將推出「電子商務快車」，聯同大型電商平台，為港商提供一對一顧問諮詢服務及專題講座，亦會與工業貿易署優化營商導師計劃，讓港商更好利用內地電商及網購平台促銷。