中原：今年500萬或以下細價樓成交宗數料升10%　佔比返5成

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今天(26日)新一份財政預算案宣布調低從價印花稅的稅階，即日生效。新政策將100港元印花稅，由原來價值300萬元或以下住宅單位，放寬至400萬元或以下單位。相信301萬至400萬元的上車盤可以受惠，預期帶動2025年500萬元或以下的細價樓比例有機會重返近五成水平，料為2016年後的9年新高。

2024年價值500萬元或以下的二手私人住宅買賣登記錄16,100宗，佔整體登記33,792宗的48%。宗數按年大升51.5%，比例按年升12個百分點。樓市自2021年高位調整，市場購買力明顯轉為流向細價樓，500萬元或以下比例由2021年21%低位，連升3年共27個百分點至2024年的48%。在新措施實施後，估計2025年500萬元或以下的成交宗數將約有一成升幅，市場佔比料上升至近五成。

2023年2月政府亦曾經將300萬元或以下住宅單位印花稅調低至100元。隨着這項措施刺激及樓價回落影響，300萬元或以下二手私人住宅買賣由2022年2,263宗，上升至2023年3,339宗，升幅達47.5%，而佔500萬元或以下比例亦向上升穿三成，由26%升至31%，增加5個百分點。

2024年宗數及比例更進一步推升至6,251宗及39%，按年飆升87.2%及8個百分點。同期301萬至500萬元買賣宗數雖有升幅，但升幅不及300萬元或以下，故比例逐步下降，2023年及2024年分別錄7,286宗及9,849宗，按年升15.1%及35.2%，而比例則錄69%及61%，按年跌5及8個百分點。今天放寬100元印花稅物業價值上限，估計301萬至400萬元的二手成交將會增多，有望刺激301萬至500萬元比例回升至六成半左右。

值得注意的是，2010至2013年期間政府推出辣招，出招遏市後301萬至500萬元二手私人住宅佔細價樓比例逐步上升，由2009年或以前的少於兩成，明顯上升至2013年逾五成，錄52%，比例更首度高於300萬元或以下的48%。301萬至500萬元比例已經連續12年超過五成以上，2020年曾經最高達78%。