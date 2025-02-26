未來5日至少13新盤開賣涉770伙 其中43伙折實價不足400萬
2025年02月26日 14:23
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朗天峰
財政預算案最新宣布，將徵收100港元印花稅的物業價值，上限由300萬港元提高至400萬元。據統計，新盤市場於未來5日有至少13個樓盤開賣，合共推售逾770伙單位，當中有43伙折實價低於400萬元，大部分來自新界西北項目。
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，將於本周六(1日)發售121伙，折實平均呎價約12,927元。當中，若採用120天現金優惠付款計劃，及不選擇家具套餐優惠，計及可獲現金回贈後，折實售價低於400萬元的單位共有36伙，全屬一房單位，實用面積介乎245至311方呎，折實價介乎347.2萬至395.9萬元，折實呎價約11,982至15,002元。
同為元朗區，由泛海集團(00129)發展的洪水橋滙都I，亦將於周六出售125伙，折實平均呎價約10,703元。該批單位當中，有1伙折實價為400萬元以下，為第2座1樓B09室，實用面積313方呎，一房間隔，外連62方呎平台，折實價349.95萬元，折實呎價約11,181元。
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周六首輪發售60伙，其中6伙一房單位折實價屬400萬元以下。
除此之外，於昨日(25日)開價惟尚未發出銷售安排的新鴻基地產(00016)天水圍YOHO WEST PARKSIDE，首張價單105伙當中，有14伙一房單位未計回贈前，折實價為400萬元以下。