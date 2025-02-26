未來5日至少13新盤開賣涉770伙　其中43伙折實價不足400萬

財政預算案最新宣布，將徵收100港元印花稅的物業價值，上限由300萬港元提高至400萬元。據統計，新盤市場於未來5日有至少13個樓盤開賣，合共推售逾770伙單位，當中有43伙折實價低於400萬元，大部分來自新界西北項目。