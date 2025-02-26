畢馬威中國籲政府積極尋求減低工程開支方案

畢馬威中國香港地區政府及公共事務主管合夥人李智深指，支持政府將發債所得資金用於基建投資，而非支付政府經常開支。在新發債計劃下，政府債務與本地生產總值的比率仍維持在較低水平。在嚴守資金使用用途及借款上限的紀律下，預料不會影響香港的信貸評級，並建議政府繼續積極尋求減低工程開支的方案，例如善用創新科技及推動公私營合作等，以達致雙管齊下的效果。

畢馬威中國稅務合夥人何家輝則表示，注意到2025至2026年度港府預計經濟增長率已修訂為2%至3%，低於前一年預測的3.2%。目前的地緣政治不確定性以及利率下降速度低於預期，導致了這修訂，故建議政府投入更多資源於資產管理和創新等增長型產業，旨在促進香港經濟增長，並惠及市民。

該機構歡迎政府建議引入納稅人從關聯方購買知識產權的稅務扣減；這一直是阻礙集團選擇香港作為知識產權中心的因素。現時建議政府披露更多有關扣減要求的詳細信息，及是否需要專業估值報告。新加坡已經允許對知識產權收購進行此類扣減，因此目前的提議使香港在這方面與新加坡處於同一競爭水平。

至於港府提出擴大家族辦公室稅務制度允許的投資類型的建議，他續提議，政府將數字資產和藝術品納入其中，這與家族辦公室通常進行的投資類型相符，相信能吸引更多家族辦公室在香港開展資產管理業務。這也將創造就業機會並帶動其他專業服務需求。

該機構很高興得知政府正在與17個司法管轄區進行稅務協定的談判，這對於支持香港納稅人在這些地區進行投資，以享受優惠稅收待遇並避免雙重徵稅非常重要。我們建議政府也應開始與東盟和中東國家進行稅務協定的談判，這樣可以與其政策方向保持一致。

另外，畢馬威歡迎政府以8.25%的優惠稅率吸引大宗商品交易在香港進行，建議政府提供一份明確的合資格活動清單，及香港的經濟實質要求，例如專業人員的數量和本地支出，以減少企業的不確定性。

優化「新資本投資者入境計劃」方面，很高興得知該計劃已累計接獲超過880宗申請，預計帶來超過260億元的投資。畢馬威建議將住宅物業的價格門檻從目前的5,000萬元降低至3,000萬元，以吸引更多新人才投資香港的房地產市場，相信這一門檻不會影響一般市民的住房需求。政府也可以考慮縮短申請人獲得香港永久居民身份的時間。