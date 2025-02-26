友邦香港：醫療通脹成為挑戰　冀透過公私營醫療協作供多元化選擇

新一份財政預算案提出優化公營醫療系統。友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，面對人口老化和慢性疾病比例上升，醫療通脹已成為社會一大挑戰。如何管理醫療成本同時確保服務質素，是整個社會需要共同解決的問題。相信透過推動公私營醫療協作，能為市民提供更多元化的醫療選擇，並有效減輕公營醫療系統的壓力。

他指，該企持續與多間醫療機構建立合作夥伴關係，提升收費透明度，善用醫療資源，為客戶提供更便利、更可負擔及更高效的健康保險和醫療保健服務。希望讓更多市民可以透過保險接受私家醫療服務，推動公私營醫療資源趨向平衡，促進整個醫療生態系統的可持續發展。

另外，友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示，吸引高端專業人士來港工作，會為香港的長遠發展創造更多機遇。該企將響應「優秀人才入境計劃」，為來港的人才提供就業機會，並透過「友邦精英學院」，為新加入的專業人士提供全面的培訓，幫助他們成為保險行業的精英人才。

與此同時，香港結合其獨特的地理位置及財富管理優勢，亦吸引不少高淨值家庭透過「新資本投資者入境計劃」（CIES）來港，為本地經濟注入新動力。