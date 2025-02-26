投資基金公會：預算案對資管行業建議　助加強推動行業發展

香港投資基金公會歡迎財政預算案，認為當中有關資產管理行業的建議，有助加強推動行業發展的主要增長動力，確保香港在國際上保持領先地位，並期望互聯互通擴容增量，進一步擴展大灣區跨境理財通。

該公會指出，儘管基金代幣化和虛擬資產仍處於起步階段，但這些領域有望帶來新的商業模式，豐富生態圈，擴大投資者基礎及改變行業與投資者的互動方式；對未來基金行業的發展有深遠意義。虛擬資產市場的成功發展，取決於適當的監管框架和基礎設施。政府打算發布第二份虛擬資產政策宣言顯示其前瞻性，公會期望能有更多討論。

該公會又指，隨着全球主要金融中心銳意吸引家族辦公室和私募基金，競爭勢必越加激烈；做好對這些領域提供的稅務優惠對於保持香港的競爭優勢至關重要。

香港證監會就上市私募基金的相關監管規定作出釐清，該公會指出，這是一項重要的舉措；它以審慎穩健步伐讓普羅大眾能有機會接觸到私募資產，因為一直以來只是高資產淨值人士及機構投資者才有機會涉獵這類資產。

至於完善香港股票市場的措施，該公會指，將確保香港與國際看齊，例如「T+1」的交易結算，提高市場效率，並降低交易成本。另歡迎互聯互通機制的完善，並希望建議措施能盡快落實，特別是在港推出離岸國債期貨以及引入股票大宗交易，這些對國際投資者來說都是重中之重，期望互聯互通擴容增量，進一步擴展大灣區跨境理財通。