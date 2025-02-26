HKSFPA：預算案無降股票印花稅感遺憾

新一份財政預算案提出多項支持。融及資本市場的措施，香港證券及期貨專業總會(HKSFPA)認同預算案中強化香港國際金融中心地位、深化資本市場改革、提升市場流動性及推動金融創新的多項措施，但希望政府應進一步完善相關政策，特別是在擴大稅基、完善交易機制及推動金融市場創新方面，以增強香港金融市場的長期競爭力，又對未有提及下調股票印花稅表示遺憾。

該總會再次建議，調降股票交易印花稅，由現行的買賣雙方各付0.1%調降至0.0625%，以提升市場競爭力，長遠逐步撤銷股票交易印花稅，增強香港市場的國際吸引力。同時提倡重新引入衍生工具印花稅，向窩輪、牛熊證等產品徵收合理稅項，確保市場公平性。

該總會又建議調整上市門檻，包括完善雙重主要上市及第二上市的規則，吸引更多國際投資者和企業來港；降低符合盈利要求企業的最低市值門檻，以提升新股市場活力；放寬上市公司注入新資產的規定，從而促進市場併購及重組活動，增強市場流動性。