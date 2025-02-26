致同(香港)：面對財赤　港府應全面開展擴闊稅基研究

新一份財政預算案提出一系列旨在減少開支並振興香港經濟的措施，以應對日益增長的財政赤字。致同(香港)會計師事務所稅務主管合夥人陳錦榮表示，儘管香港的財政儲備提供了一定的緩衝，但不斷攀升的赤字迫切需要立即採取戰略行動。為保障香港未來的繁榮，該事務所敦促政府立即開展全面的擴闊稅基研究，銷售稅和資本增值稅可能是長期稅制改革的可行選擇。

陳續表示支持削減公共開支的舉措，然而，仍需要更果斷的舉措來增加收入及探索新的收入來源。秉持使用者自付原則，建議提高所有私家車的牌照費和政府隧道的隧道費。儘管政府預計全球最低稅率每年可帶來150億元的稅收，但該事務所敦促政府積極吸引投資，鼓勵企業在香港設立業務，以應對日益激烈的全球人才和資本競爭，且確保跨國企業繼續將香港視為具有吸引力和競爭力的營商中心至關重要。

同時，該事務所對政府前瞻性的科技舉措亦表示贊同，這些舉措旨在培育人工智能(AI)及醫療健康等新興增長引擎，顯示出政府對香港科技驅動未來的重大承諾和清晰願景。為了讓香港成功躋身全球科技中心，成長中的企業必須獲得充足的增長資金，以及併購或上市的機會。儘管香港的信息科技產業發展已有所進展，但資金挑戰仍然存在，尤其是對於那些尋求擴展的初創企業和中期企業。克服這些困難需要關注商業應用國際化、創新營銷策略，以及與影響力更大的海外企業建立更強的聯繫。通過解決這些問題並促進更具支持性的生態系統，香港可以加速邁向成為世界級科技創新中心的目標

對於政府致力將香港打造為領先金融創新中心及全球虛擬資產和大宗商品樞紐，陳相信，多管齊下的策略對於鞏固香港作為國際金融中心的領先地位及實現綠色科技及金融目標至關重要。這包括解決新興領域的人才短缺問題、建立更靈活的監管環境以緊貼創新步伐，以及善用與中東及其他地區的策略性合作夥伴關係。透過綠色金融及影響力投資引領ESG發展，將吸引可持續資本。此外，運用數據分析、人工智能、普惠金融及大灣區融合，將進一步提升香港在全球金融格局中的競爭力及韌性。