港投公司：將引領更多前沿科企落戶香港

港府力谷創科，新一份財政預算案多項措施支持創科發展。政府旗下投資基金香港投資管理公司(簡稱港投公司)認為，當中闡明了香港未來創科創投發展的重點，且給予大力支持，相信將有助進一步發揮本港的優勢和增添經濟發展動能。

行政總裁陳家齊表示，前沿創科發展及更廣泛的應用，既是經濟增長的重要動力，也能為人工智能(AI)的長遠發展帶來更大的支持，並讓市民及社會直接受惠。港投公司將全方位聯動被投企業和合作夥伴，辦好相關活動，並會透過更多項目投資和戰略合作，發掘、引領和匯聚更多前沿科企落戶香港，同時集合國際上的「耐心資本」，建立跨地域平台，把握AI加快發展所帶來的機遇，鞏固和加加構建創科生態圈。

預算案提到港投公司將舉辦首屆「國際機器人大會」、籌辦首屆「國際人工智能青年科學家論壇」。她指出，「國際機器人大會」將集合頂尖科技企業、學術機構和投資者，展示具身智能的科研成果和應用場景，相信將有助提升香港在AI應用和相關領域的國際影響力，並有助傳統產業探索如何更廣泛借助科技提升生產力及推出新服務。

她又指，港投公司亦積極參與推動科技的人才培育，將籌辦「國際人工智能青年科學家論壇」，及支持不同賽道的被投企業和合作夥伴，直接與本港的中小學生交流互動，進一步支持本地更深入的科普啟蒙和創科、創投及創業思維的建立。

同時重申，港投公司將繼續發揮「耐心資本」的角色，在爭取中長期回報的同時，以資本牽引創科企業落戶香港，以及匯聚其他國際上的「耐心資本」投資機構參與香港市場，包括金融市場和創科生態圈，貢獻香港經濟增長和社會發展。