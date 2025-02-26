陳永傑：減印花稅料帶動3月份400萬元以下物業交投增逾2倍

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新財政預算案，從減供應，減印花稅以刺激樓市成交，屬救市的第一步，料有效激活物業交投；同時，有見商業樓面需求降低，下年度將停推商業用地，亦將推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，相信有效穩定商業樓面的供應。

物業市場最矚目的可算是將100港元從價印花稅由物業價值300萬元擴展至400萬元。陳永傑相信，措施將刺激400萬元以下的上車盤成交，甚至居屋二手市場亦將受惠。料3月的400萬元以下成交，可按月增加逾兩倍。

他又稱，受惠於人才輸入，中價以至豪宅物業的成交量及租金皆見增長，今日亦透露會推出一系列優化投資移民措施，相信將可為豪宅市場帶來新一輪支持。而寬減差餉，可減輕一眾業主的負擔之餘，亦可增加投資者入市意欲。

根據中原大數據資料顯示，2024年全年400萬元以下一及二手註冊登記共10,505宗，佔整體成交約22%，按年增加約82%，成交量及佔比皆創8年新高。

至於，未來5年私人住宅落成量較過去5年的平均數減少，陳認為，不論住宅及商業用地，政府亦有意減少供應，給予市場信心。而未來5年，8萬個私營住宅供應，當中65%來自北部都會區及東涌新市鎮，暗示市區供應將買少見少，該區物業價值更看高一線。