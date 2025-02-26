美聯馬泰陽：100元印花稅優惠擴大範圍　吸上車人士

美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽以「驚喜」來形容新一份財政預算案，指出將100元印花稅優惠，由原本300萬元樓價上調至400萬元，以樓價400萬元的住宅單位為例，印花稅由原來6萬元大減至只需付100元印花稅，料措施減輕入市負擔，有助吸引置業人士上車，利好住宅交投。受惠樓市政策、近期樂觀的投資氣氛，加上發展商已積極推盤，料接連的利好因素會引發購買力，並引爆市場期盼已久的「樓市小陽春」。

據該行研究中心綜合土地註冊處資料，2024年一手私宅及二手住宅註冊量合共錄57,602宗，當中逾300萬至400萬元個案錄8,184宗，即佔約14.2%。連同300萬元或以下錄8,794宗(約15.3%)合計，即達16,978宗(約29.5%)。他預期，在新印花稅安排下，今年逾300萬至400萬元的住宅註冊量有望升至1萬宗，按年升幅超過2成，屆時將創自2016年後的9年新高。

與此同時，即時調高今年一、二手住宅成交預測，當中一手成交量由原先估計的1.8萬宗調高至1.9萬宗，而二手住宅交投亦由4.2萬宗調升至4.3萬宗。至於樓價方面，預期穩中向好，全年有望升約5%。