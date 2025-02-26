銀行學會：持續加強財管、離岸人民幣業務等人才培訓工作

財政預算案提及有關推動資產及財富管理業發展、引才引資，以及加強離岸人民幣業務等措施。香港銀行學會表示，將持續審視和加強這方面的專業及人才培訓工作，以支持行業穩步發展。同時，學會也留意到財政預算案中有關優化與內地互聯互通機制的舉措；學會將積極響應，包括加強粵港澳大灣區內的人才培訓和互通，以深化協同效應，發揮大灣區整體優勢。

銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，預算案提及截至2024年底共有約180,000名人才透過各項人才入境計劃到港，學會將與業界及監管機構緊密合作，加強為來港的銀行及金融人才的支援，例如提供銜接課程、專業資歷考核以及多元化行業交流活動等，讓他們能夠盡快融入本地行業環境及掌握相關專業知識，發揮潛力。

同時，學會亦樂見財政預算案持續支持本地綠色金融人才的培訓，包括延長「綠色和可持續金融培訓先導計劃」至2028年。目前學會的「銀行專業資歷架構 – 綠色和可持續金融」（Enhanced Competency Framework – Green and Sustainable Finance）也在計劃涵蓋範圍內，預計能鼓勵從業員和有意加入銀行業的人才提升自身專業知識和拓展業務職能。

學會高度關注推動有關本地銀行及金融市場發展的各項舉措，例如發展綠色及可持續金融、推動創新科技包括人工智能發展，及促進北部都會區內相關創科產業的發展機遇等。學會將因應這些發展趨勢，為業界提供並強化相關的培訓課程及專業資格認證，並持續檢視「銀行專業會士」（Certified Banker）及「銀行專業資歷架構」（Enhanced Competency Framework）的課程內容，確保其與時俱進，支持行業持續進步。對於明年第二屆「香港·全球人才高峯會」，學會相信將有助促進人才交流及增加他們對香港的認識，學會期望可了解更多詳情並將全力配合。