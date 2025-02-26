高力：停售商業地助消化供應及穩定市場信心

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，認同政府停售商業地，此舉預留空間讓市場消化商業樓面現有供應及穩定市場信心。現時寫字樓空置率仍然高企，甲級寫字樓空置率於2025年1月達約17.1%，相等於約1,420萬方呎的樓面。

該公司香港估價及諮詢服務高級董事曾展鵬則指，樂見政府推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，讓發展商有更多時間去評估該區發展潛力及風險，亦令政府有時間去重新檢視洪水橋土地用途。同時，預算案中政府推出多項與創新科技產業相關的政策及措施，有助推動及支持產業發展，冀能以產業先導方式發展北部都會區。

高力估價及諮詢服務高級董事及融資評估主管侯志港稱，預算案公布未來5年私人房屋供應數字為約8萬個，與往年不少於8萬個較為保守，相信是考慮到現時的庫存壓力。

該行香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，政府擴大家族辦公室稅務寬減適用範圍，這將吸引更多家族辦公室落戶香港並帶來資金流入；有望刺激高端住宅及商業物業的需求，同時外資的加速進入將推動本地商業房地產市場的成交額的復蘇，進一步鞏固香港作為國際金融和財富管理中心的地位。