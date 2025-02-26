阿里香港創業者基金：冀加快AI技術在港及亞洲不同行業應用

新一份財政預算案提出多項惠及香港的科技和創業環境措施，包括預留合共10億港元成立香港人工智能研發院。阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪樂見政府積極支持香港創科發展，並將人工智能(AI)定為香港重點發展的產業之一，認為與基金早前成立專注投資AI範疇的AEF NextGen基金的願景不謀而合，期望加快AI技術在香港及亞洲地區的不同行業中廣泛應用。

政府重點推動北部都會區的戰略計劃，她表示，將為初創生態圈注入新動力，充分展現香港在促進大灣區初創企業發展方面的堅定決心。以推動創新科技為核心的基礎設施建設，將進一步提升整個生態圈的發展，為創科界及其投資組合中的公司注入活力。憑藉香港「超級聯繫人」的角色及其作為創新科技樞紐的獨特地位，阿里巴巴創業者基金(AEF)正在為未來的發展和合作機遇開闢新路徑。

她提到，AEF過去10年一直積極推動香港初創生態圈的發展，隨着香港積極發展成為全球創新科技中心，阿里巴巴創業者基金會「共同引航」，利用AI和策略性基礎設施，協助初創公司發展。