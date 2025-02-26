景順：視香港為亞太區業務重要樞紐

他指出，公司長期以香港作為亞太區業務的重要樞紐，看好香港在區內的獨特地位，以及成熟完善的金融基礎設施，讓公司能將區內投資者與這個產品聯繫起來。

景順全球ETF及指數投資主管Brian Hartigan提到，景順QQQ ETF上市至今25年，而且表現強勁，可提供投資於基本因素強勁、具有創新力且仍在不斷增長的公司的投資機會，並樂見能與納斯達克合作，推動今次在香港市場的跨境掛牌上市，繼續共同開拓新局面。

景順QQQ資產管理規模約3,189億美元(約2.48萬億港元)，為全球第五大ETF及美國交易第二活躍的ETF，而所包含公司的平均市值已從1999年的2,000億美元，升至2024年底的1.39萬億美元。

另外，財經事務及庫務局副局長陳浩濂到場出席上市儀式，並與景順管理層合照。