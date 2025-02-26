唐家成：新預算案涵蓋範疇全面　措施提升國金地位

他又歡迎預算案中提出的措施，認為涵蓋的範疇非常全面，特別是與香港資本市場相關的部分，涉及到證券及衍生產品市場、交易及風險管理、離岸人民幣業務中心、與內地和國際的互聯互通、大宗商品發展，以及財富管理等領域，措施將進一步提升香港作為全球領先國際金融中心的地位。

港交所集團行政總裁陳翊庭指，有關舉措突顯港府提升香港資本市場吸引力的決心。港交所將積極與各方持分者合作，發揮其作為香港資本市場重要基礎設施的關鍵作用，積極提升香港這個國際金融中心的市場活力。同時將繼續與香港證監會和合作夥伴緊密合作，優化市場微結構和上市機制，擴大和豐富我們的產品生態圈，放眼未來，升級香港的基礎設施，進一步提升香港市場對內地和國際發行人、投資者的吸引力。