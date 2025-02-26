渣打：新預算案創造增長機遇　促香港金融市場高質發展

渣打銀行香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，新一份財政預算案提出更多措施全方位創造增長機遇，加速推動香港國際金融市場的高質量發展。

她指，在全球供應鏈重整和科技變革的大環境下，香港作為「超級聯繫人」正可發揮其獨特功能。該行將配合政府，善用其國際網絡(尤其是東盟和中東地區)，支持本地企業「走出去」，擴闊貿易網絡，在新興的貿易走廊探索發展機遇，同時吸引更多「全球南方」的企業來港投資，利用香港國際化的金融服務。該行亦會繼續透過彈性的安排，滿足中小企的融資需要，協助中小企升級轉型。

政府擬將代幣化債券發行恒常化及相關的優化措施，她相信能推動香港債券市場採用代幣化技術，增加投資者參與投資虛擬資產項目的渠道。該行亦正與合作夥伴積極籌備，在法幣穩定幣發行人的監管制度落實之後，向金管局申請牌照發行與港元掛鈎的穩定幣，推動香港發展成為國際虛擬資產中心。

此外，渣打支持當局持續優化與內地互聯互通機制，擴展大灣區跨境理財通，提升離岸人民幣的流動性，滿足本地、內地以至國際投資者日趨增加的跨境投資和財富管理需求，促進人民幣國際化，進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的優勢。