業主回港減至不足「4球」沽出第一城　銀主盤178萬拍出創新低

新一份《財政預算案》宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限即時提高至400萬港元，即時帶動同類細價物業交投，有上車指標屋苑沙田第一城業主周三(26日)特意回港簽約，並減至低於「4球」，以蝕讓價沽貨。

中原伍錦基稱，上址為39座低層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望樓景，叫價約408萬元，議價後以398萬元易手，呎價約14,014元。新買家為上車客，見單位只需付100元印花稅，即買入單位自住。

原業主於2017年以445萬元購入，持貨約8年帳面蝕47萬元。屋苑現時僅有約5個放盤叫價低於400萬元。

今日兩場拍賣共售出8項物業，集中為400萬元以下住宅。忠誠拍賣表示，場內售出3個銀主住宅，包括屯門掃管笏緹岸2期3A座高層M室銀主盤，實用面積約222方呎，開價138萬元，獲4組客出價爭購，終以178萬元售出，呎價約8,018元。做價料屬項目新低，原業主於2021年購入，帳面貶值約59.3%。

同場售出紅磡黃埔新邨永貴樓低層1室及尖沙咀海景大廈高層前座，成交價分別365萬元與1,035萬元；其中黃埔新邨單位較估價約18%。

黃開基拍賣行同日拍出5項物業，包括3項住宅及兩項工廈單位，總成交額逾1,565萬元。其中，尖沙咀重慶大廈高層A9室，實用面積約764方呎，連租約以365萬元成交，呎價約4,777元。單位逾14年帳面跌價5萬元。