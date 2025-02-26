新財案未提稅改　多個專業團體促全面檢討稅制

港府連續3年錄得財政赤字，稅基狹窄一直被視為原因之一，但新一份財政預算中仍對稅改隻字未提，多個專業團體促請政府盡快全面檢討稅制，尤其是在國際稅務環境不斷改變下，有必要作出調整，以提升香港的競爭力。

香港稅務學會表示，本港自1976年以來，未有全面檢討《稅務條例》。隨着商業環境變化、新商業模式出現及新常態經濟的興起，政府有需要全面檢討現行的《稅務條例》，研究擴闊香港稅基的方案，並確保《稅務條例》能夠維持香港公共財政的長期穩定。

該學會指，這可能包括重新審視稅制的整體吸引力及結構，同時在考慮擴闊稅基時，政府亦可考慮任何稅務或非稅務措施，以推動經濟中某些具高增長潛力的目標行業。香港將實施經濟合作與發展組織的全球最低補足稅率，本港稅制將面臨各種變化，認為政府應定期檢討現有稅務優惠措施的有效性，以適應實際商業情況，並根據業界意見作出適當調整，確保這些措施能夠促進香港經濟的長期發展。

香港會計師公會稅務師會執行委員會主席楊澤志亦指出，近年國際稅務環境有多個重大發展，廣泛檢討稅制將有助改善稅務明確性，並探討可行方案，以確保香港公共財政長遠可持續性。稅制檢討亦可包括提升與研發活動和推動知識產權產業相關的稅務優惠措施，以進一步提升香港的競爭力。

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立(John Timpany)提到，雖然香港稅率具競爭力，而且稅制簡單，較其他司法管轄區仍然具備吸引力，惟政府有必要透過全面檢討稅制等措施多管齊下，開拓收入來源及精簡開支。考慮到國際稅務環境不斷變化，而香港已多年未進行全面檢討，包括涵蓋本港稅務框架，以及現行針對特定行業及在職家庭的稅務優惠措施，以提升香港的競爭優勢。