大新：公務員凍薪紓困屬合理之舉　港府須盡快扭轉赤字

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，在財赤龐大、而整體就業市場穩定的情況下，新一份財政預算案透過縮減紓困措施規模、公務員凍薪和縮減編制等措施節流來優先改善財政狀況，是合理之舉。由於未來數年需要透過增加發債以應付基建等非經營開支，政府必需盡快扭轉經營賬目出現赤字的情況，以避免財政儲備進一步下降，從而提升投資者對政府長遠財政狀況的信心。此外，政府從2027/28年度起，每年需要償還的債券將急升至超過1,000億元，因此有必要盡快恢復財政平衡，以預留足夠資金償還到期債券

在產業和基建發展方面，預算案進一步聚焦加強創科發展，包括預留10億元成立香港人工智能研發院、加快完成河套區發展等，均有助本港追趕在創科方面的發展。金融業方面，預算案亦有措施改善上市規管、推動家族辦公室和虛擬資產政策等，但未有談及「IPO通」；向旅發局的撥款則較去年增加了超過一成。

估港樓價年內跌少於5%

該行預期，本港2025年將錄得約2.6%經濟增長，屬政府預測的範圍內。中美貿易關係前景不確定性增加，預料會繼續為香港外貿表現帶來挑戰。若內地刺激措施能有效提振內需，或有助支持本港外需。聯儲局今年減息步伐或放緩，本港樓市及股市不明朗因素增加，加上服務貿易逆差的「新常態」相信短期內難有變化，或繼續限制本地消費市道表現及投資氣氛；估計本港住宅樓價今年或輕微回落少於5%