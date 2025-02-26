滙豐私銀：投資者或評估港府更高公眾債務的影響

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞區首席投資總監何偉華表示，投資者對預算案的關注點之一是財政平衡和儲備管理的長期計劃。就此，財政司司長預測，假設政府每年將籌集1,500億至1,950億港元的政府債券，政府將在截至2029年3月的財政年度恢復財政盈餘，財政儲備將在2030年3月底降至5,791億港元。政府債券的發行應該會增加香港債券市場的流動性和市場深度，但投資者可能會繼續評估更高的公眾債務的影響。

在預算案演說中，引起大多數投資者注意的應該是創新、人才和金融市場政策。鑒於近期資本市場對人工智能的關注，他認為現在是加大力度在香港發展人工智能和相關行業的好時機。

在香港股市，該行看好人工智能的推動者和應用者，包括中國内地在互聯網、電子商務、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛和類人機器人等行業的領軍企業。我們也看好受益於企業在人工智能基礎設施和應用方面加大投入的公司。對於香港公司，在保險、電信和公用事業行業被低估的高股息股票中看到機會，預計這些股票將在全球降息週期中表現良好。

另外，該行歡迎擴大與其他海外金融市場（包括中東）和虛擬資產等新市場的聯繫的舉措，豐富市場的投資產品選擇，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。