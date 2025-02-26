滙景花園三房放盤4個月售703萬　呎價1.1萬元

港鐵上蓋屋苑都要減價吸客，藍田滙景花園三房單位，放盤約4個月，累減32萬元，以703萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌逸意居2座中層D室，實用面積約731方呎，兩房樓王，享山景，去年底叫價1,290萬元，累減140萬元或約1成，以1,150萬元沽出，呎價約15,732元，新買家為用家。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角The Java高層C室，實用面積約690方呎，套兩房加工人房間隔，望維港海景，單位以1,300萬元成交，呎價約18,841元，原業主於2010年7月以約1,187萬元一手購入，約15年帳面獲利113萬元。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，藍田滙景花園9座中層A室，實用面積約614方呎，三房間隔，最初叫價735萬元，放盤約4個月，累減32萬元，以703萬元易手，呎價約11,450元。

●香港置業陳子麟指，牛頭角嘉和園嘉賢大廈中層B室，實用面積約346方呎，兩房間隔，望山景，叫價320萬元放盤約2個月，獲同區客洽詢，雙方經議價後以280萬元易手，呎價約8,092元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園13座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，望園景，未補價第二市場以610萬元易手，呎價約10,304元。

●中原許永生表示，長沙灣一號．西九龍2座低層D室，實用面積約963方呎，套四房間隔，最初叫價1,300萬元，現降價100萬元或約8%，以1,200萬元成交，呎價約12,461元，原業主於2013年2月以1,211.8萬元購入，約12年帳面需蝕讓11.8萬元。

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新界區

●美聯黃少明表示，將軍澳新都城1座中高層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，於2023年7月叫價690萬元，減價至550萬元，近期獲用家洽購，議價後以536萬元購入單位自住，呎價約14,725元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋顯明苑中層16室，實用面積約545方呎，兩房間隔，剛獲白居二買家於未補價第二市場以380萬元承接，單位去年12月叫價400萬元，一口減價20萬元沽出，呎價約6,972元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山海濤居4座中層A室，實用面積約626方呎，套三房間隔，叫價約850萬元，議價後以800萬元易手，呎價約12,780元，新買家為家庭客。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山居屋錦豐苑D座中層10室，實用面積約597方呎，三房間隔，望海景，未補價第二市場叫價550萬元，放盤逾1年，以542萬元沽出，呎價約9,079元，原業主於2021年12月以655萬元購入，持貨約3年多帳面虧蝕113萬元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍2月暫錄近90宗二手買賣，按月增加約四成，沙田欣廷軒3座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以600萬元獲承接，呎價約14,388元。

●世紀21奇豐李仕明表示，大圍名城5座南翼中層D室，實用面積約679方呎，套三房間隔，望山景，以1,028萬元成交，呎價約15,140元，原業主於2017年1月以928萬元購入。

●中原劉喜燕指，元朗錦綉花園本月暫錄約13宗成交，包括I段3街單號屋「孖屋」，兩單位實用面積均約848方呎，各以900萬元沽出，平均呎價約10,613元，新買家為區內換樓客。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑P座中層2室，實用面積約601方呎，三房間隔，區內綠表客一直有置業打算，原業主有議價空間，決定於未補價第二市場以350萬元購入，呎價約5,824元。

●祥益袁思賢表示，屯門市廣場2座高層F室，實用面積約326方呎，兩房間隔，區內客經過輕微議價後，最終以300萬購入單位，呎價約9,202元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋置樂花園5座低層G室，實用面積約511方呎，三房間隔，公屋家庭比較過區內未補價第二市場價與已補價自由市場價的單位後，獲減價18萬元，於自由市場以320萬元購入自住，呎價約6,262元。

●中原林恩信表示，荃灣萬景峯1座極高層B室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享海景及市景，去年叫價1,330萬元，經過3個月議價，本月減至1,288萬元，買家其後「翻睇」，最終以1,233萬元成交，呎價約18,458元，約4年帳面蝕117萬元。

●利嘉閣鍾景安稱，荃灣樂悠居中層8室，實用面積約420方呎，兩房間隔，望樓景，新買家為首置客，單位原先叫價580萬元，議價後以566.8萬元沽出，呎價約13,495元，原業主於2020年以約672萬元買入，帳面蝕105.2萬元。

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