道指早段靠穩　美超微升14%

美股3大指數周三早段靠穩，道指升7點，報43,628點；標指升16點，報5,971點；納指曾升83點，報19,109點。港股夜期報23,647點，跌100點；低水141點。

企業消息方面，美超微電腦(SuperMicro)成功在期限前向美國證交會(SEC)提交了業績報告。截至去年底止一季，該公司收入為56.77億美元，按年增長54.92%；惟純利僅增長8.32%至3.2億美元，主因在於銷售成本不按比例上升，再加上研發等經營開支按年大增56.27%，蠶食公司的盈利能力。

不過，市場依然對其解除退市風險而感樂觀，刺激其股價於周三早段曾升14.44%。

自美國總統特朗普重掌白宮之後，一直致力推動各項對經濟影響甚廣的政策，包括關稅、裁員等。財長貝森特發表重大經濟政策演說，指出美國經濟表面上看似穩健，但實際上「脆弱不堪」，並誓言透過削減政府支出與放寬管制來「重新私有化」經濟，促進私人部門的成長。與此同時，特朗普一直主張延長《減稅與就業法案》的動議，亦於眾議院獲透過。

貝森特表示，由於前任總統拜登的「過度支出」以及管制措施阻礙了供應層面上的增長，導致美國經濟面臨「頑固的通脹」問題。他說：「前任政府對政府支出與過度監管的過度依賴，使得美國經濟指標表面上表現不錯，但實際上結構脆弱，正朝向失衡發展。」過去一年以來，美國的95%新增工作機會都集中在公共部門與政府相關領域，如醫療與教育，這些產業的薪酬增長較慢，且生產力提升有限。