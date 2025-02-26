受惠印花稅門檻調整　新界上車盤錄逾20宗成交

政府調整印花稅門檻，部分新界上車盤即時受惠。新盤市場於周三(26日)暫錄逾20宗成交，當中屯門青山公路樓花項目，以逾304萬元售出開放式單位，買家只需繳交100元印花稅。

●鴨脷洲Coasto首錄承接

●屯門意嵐開放式單位逾304萬沽

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣項目第1期意嵐，今(26日)以304.8萬元沽出第3座21樓M室，為實用面積306方呎的開放式單位，呎價約9,961元。

●長沙灣Belgravia Place第2期暫超額9倍

●馬頭角南首5日收約4,000票

●屯門NOVO LAND第3B期三房呎售約11,823元

●將軍澳日出康城SEASONS系列單日錄兩宗成交

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(26日)錄得第2B座11樓B室的成交，單位實用面積314方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價454.1萬元，呎價約14,462元。同系列的GRAND SEASONS，以636.3萬元沽出第1B座35樓D室，單位實用面積435方呎，呎價約14,628元。

●赤柱灘道6號上載樓書

●紅磡THE HADDON一房售498萬

●長沙灣Belgravia Place第1期一房售495萬

●北角皇都加推41伙

●沙田瓏珀山三房連車位成交價2,046萬

●西南九龍維港滙III三房2,652萬成交

●北角皇都單日再沽兩伙

●元朗洪水橋滙都兩房呎售約10,275元

●大埔馬窩路上然短期內推

萬科香港董事總經理周銘禧表示，財政預算案公布住宅物業交易的100元印花稅，適用範圍由原本300萬港元上調至400萬港元或以下，旗下大埔馬窩路住宅項目上然，主打中小戶型，亦將可受惠。上然第1期自昨日上載樓書後，收到不少查詢，有機會於短期內推出市場。