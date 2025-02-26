受惠印花稅門檻調整 新界上車盤錄逾20宗成交
2025年02月26日 22:46
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政府調整印花稅門檻，部分新界上車盤即時受惠。新盤市場於周三(26日)暫錄逾20宗成交，當中屯門青山公路樓花項目，以逾304萬元售出開放式單位，買家只需繳交100元印花稅。
●鴨脷洲Coasto首錄承接
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周三(26日)率先通過招標售出3伙連平台特色戶，總成交金額共1,838.7萬元。上述售出單位皆位處2樓，成交價介乎511.2萬至810萬元，呎價約24,000至25,077元。其中，2樓B室，為實用面積323方呎，兩房間隔，外連387方呎平台，以810萬元成交，呎價約25,077元。
●屯門意嵐開放式單位逾304萬沽
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣項目第1期意嵐，今(26日)以304.8萬元沽出第3座21樓M室，為實用面積306方呎的開放式單位，呎價約9,961元。
●長沙灣Belgravia Place第2期暫超額9倍
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期正值收票階段，周三(26日)晚上7時公布，5日之內已累計接獲超過1,500張入票，按首輪發售148伙計，暫錄超額認購逾9倍。發展商指，即將於周五舉行的首輪銷售，主打兩房及兩房連衣帽間的單位，該類戶型佔推售單位近五成，兩房折實入場呎價由150,888元起。
●馬頭角南首5日收約4,000票
雙盤齊發的恒基地產(00012)，旗下牽頭發展的馬頭角南首，正積極籌備首輪銷售。據了解，項目截至今日下午約6時，5日之內已累計接獲約4,000張入票，按周六將發售181伙計，暫錄超額認購約21倍，首輪銷售會於明日晚上7時截票。
●屯門NOVO LAND第3B期三房呎售約11,823元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(26日)錄得Fiskars 第1座的9樓A1室，為實用面積675方呎，採三房間隔，成交價798.04萬元，呎價約11,823元。
●將軍澳日出康城SEASONS系列單日錄兩宗成交
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城PARK SEASONS，今(26日)錄得第2B座11樓B室的成交，單位實用面積314方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價454.1萬元，呎價約14,462元。同系列的GRAND SEASONS，以636.3萬元沽出第1B座35樓D室，單位實用面積435方呎，呎價約14,628元。
●赤柱灘道6號上載樓書
由中國海外(00688)持有的南區赤柱灘道6號洋房項目，周三(26日)上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目提供10幢洋房，早於2011起推出市場發售，據悉目前尚有4幢洋房待售。
●紅磡THE HADDON一房售498萬
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，今(26日)售出23樓K室，為實用面積262方呎的一房單位，成交價498.52萬元，呎價約19,027元。
●長沙灣Belgravia Place第1期一房售495萬
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期，今(26日)以495.47萬元售出第1B座23樓7室，單位實用面積264方呎一房，呎價約18,768元。
●北角皇都加推41伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周三(26日)深夜上載價單6號，提供41伙，全屬高層單位，折實平均呎價約25,585元，較對上一張價單高逾14%。新一批單位實用面積介乎355至524方呎，戶型涵蓋一房及兩房間隔，扣除最高22%折扣後，折實價介乎782.8萬至1,425.9萬元，折實呎價約21,805至32,333元。項目同日上載銷售安排，將於周日出售7伙價單單位。
●沙田瓏珀山三房連車位成交價2,046萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周三(26日)通過招標售出三房單位，為Queen Tower 1的11樓C室，實用面積1,218方呎，採三房一套連工作室間隔，連1個車位成交價2,046.4萬元，呎價約16,801元。項目自去年年中以現樓重推以來，累售104伙，合共套現約22.1億元。
●西南九龍維港滙III三房2,652萬成交
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周三(26日)錄得1A座2樓B室的成交，單位實用面積1,001方呎，屬三房一套連多功能房間隔，並設有私家電梯大堂，以2,652萬元售出，呎價約26,494元。據悉，維港滙系列項目至今累售1,315伙，連車位套現逾229億元。
●北角皇都單日再沽兩伙
新世界發展(00017)的北角皇都，銷情持續，周三(26日)公布再售出兩伙，全盤累計賣出279伙，佔全盤供應388伙逾七成，並套現逾31.7億元。是日最新售出單位包括21樓A2室，實用面積416方呎，屬兩房間隔， 成交價844.3萬元，呎價約20,296元。發展商透露，目前以價單形式售出的單位當中，逾七成買家選用即供付款計劃。
●元朗洪水橋滙都兩房呎售約10,275元
泛海集團(00129)執行董事關堡林表示，政府剛公布新一份財政預算案，市場氣氛向好，部分買家更搶先入市，旗下元朗洪水橋滙都最新售出第1座6樓B02室，實用面積452方呎，採兩房間隔，剛以464.44萬元成交，呎價約10,275元。
●大埔馬窩路上然短期內推
萬科香港董事總經理周銘禧表示，財政預算案公布住宅物業交易的100元印花稅，適用範圍由原本300萬港元上調至400萬港元或以下，旗下大埔馬窩路住宅項目上然，主打中小戶型，亦將可受惠。上然第1期自昨日上載樓書後，收到不少查詢，有機會於短期內推出市場。