油金價受壓　比特幣逾3個月低

美國施政擾亂大宗商品行情，在美國本周宣布對伊朗石油業展開新制裁後，國際油價連日受壓，紐約期油周二低見每桶68.85美元的年內低位，倫敦布蘭特期油也降至72.38美元，惟瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，石油市場供給仍緊張，預測今年石油市場將保持大致平衡。

與此同時，加密貨幣比特幣及黃金均面臨高位回調壓力。由於投資者情緒在美國關稅戰下寢食難安，加上對加密幣行業遭黑客攻擊後仍心有餘悸，「一哥」比特幣(Bitcoin)隔晚一度低見每枚86,008美元，創逾3個月低位；現貨黃金隔晚亦曾觸及每安士2,888美元，兩者周三已重上89,000美元及2,900美元水平。

大戶：加密幣派對結束

美國知名經濟學家、華爾街大戶Peter Schiff日前在其社交平店發文表示，比特幣的10萬美元派對結束了，除非特朗普宣布建立戰略比特幣儲備，才能阻止加密幣市場持續暴跌，更形容比特幣跌勢只是剛開始。

業界分析指，加密幣價格今輪跌勢，與美國政策確有密切關聯，但說的是美國對外的關稅措施。特朗普重申，將於下周二起如期實施對加拿大和墨西哥進口產品徵收新一輪關稅，拖累風險資產遭遇拋售。

加密幣平台CoinMarketCap數據顯示，市值第二大的以太幣，隔晚價格更急瀉至2,339美元水平，跌至去年10月來低位，昨日跌幅收窄，回升至2,483美元。據加密衍生品數據分析平台Coinglass數據，市場恐慌情緒持續蔓延，一旦沽壓出籠，加密幣價恐反覆下行。