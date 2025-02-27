內地促3中資電訊商推新一代信息通訊技術

為加緊人工智能(AI)產業發展戰略，國務院高層官員敦促3大中資電訊商大力發展新一代信息通訊技術，更親身前往電訊商旗下企業調研科技創新工作，明確要求3企切實增強責任感、緊迫感。反映今年內地經濟開局強勢下，後續下行壓力不容忽視。

投行野村雖然上調今年內地國內生產總值(GDP)按年增長預測，由此前估升4%上調至4.5%，但擔憂谷消費、促買樓及搶出口等因素可能不會持續。該行表示，留意到國產AI初創企業DeepSeek成功刺激一系列新領域的更多投資以至消費，連帶近期中港股市反彈產生一些財富效應，尤其是市場將此次股市反彈視為對中國企業的重新評估。

首批內銀或注資至少4000億

然而，該行呼籲各界要降低對下周內地政府工作報告的期望。據其預測，官方GDP增長目標維持在5%左右，赤字率升至4%，增發超長期特別國債及地方政府專項債額度至1.3萬億及4.4萬億元(人民幣‧下同)，惟中方向大型國有銀行注入資本的預算可能削半至5,000億元。

中國人民銀行昨進行5,487億元的7天期逆回購，單日淨投放98億元。由官方開出的人民幣中間價報7.1732兌一美元，按日下調6點子，續為逾一個月低位。人民幣在岸和離岸價早段曾於7.25水平上落，離岸價更一度低見7.2643。