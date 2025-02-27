公司仍正評估於2024年12月31日是否須計提資產減值虧損撥備或撥回資產減值虧損，而於2023年12月31日：資產減值虧損1.64億美元。

另公司公布，截至2024年12月31日止第4季度K&S鐵精礦產量63.64萬噸，按季上升4.5%，按年升10%；2024年全年以平均產能約75%營運，產量237.75萬噸，按年下降3.6%，主要由於2024年上半年Kimkan的礦石品質問題。

K&S第4季鐵精礦銷量62.73萬噸，按季升5.1%，與季度產量增加一致；全年銷量234.26萬噸，按年下降7.4%。

K&S繼續開採及加工Sutara礦床的礦石。於第4季，Sutara礦石佔期內已開採礦石總量約63%。未來，Sutara礦石的佔比將進一步上升。

鐵貨指，其營運礦場位於俄羅斯遠東地區，其大部分供應商及客戶均位於中國及俄羅斯，公司繼續檢視及考慮英國、歐盟及美國制裁的影響。至今及按其目前評估及現有所得資料，該等制裁對集團或其業務並無重大直接影響。雖然目前集團在俄羅斯及其他地區的營運及業務如常進行，但隨着地緣政治局勢的持續發展，集團面臨K&S的營運、採礦隊伍的採購、銀行間資金變動及Sutara礦場的開發因供應鏈中斷而受到影響的風險。公司將繼續密切監察該等制裁發展。