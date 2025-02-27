許繹彬：恒指現階段不宜估頂　港交所有望創新高

本周港股曾在外圍影響下一度作出調整。美國總統特朗普上周簽署「美國優先投資政策」備忘錄，限制美國退休基金及捐贈型基金投資中國半導體、人工智能(AI)等高科技行業等；港股曾因此不利消息，一度跌穿22,800點水平，但有份投資港股的力量好像毫無懼色，其戰鬥力比預期中堅韌，在資金湧進下，跌幅明顯收窄，更逐步令23,000點失而復得。

投資者對港股仍保持信心，相信是因為憧憬內地在下周(3月4至5日)舉行的兩會會議上，除會有政策推動振興經濟外，或會有新一輪AI的指引等，這將會是兩會會議的重要議程。在現行港股一直有「欲罷不能」的升勢下，投資者每遇大市調整，反而伺機加注入市，因而往往出現「低開高走」的情況。

此外，AI熱潮仍停不了，周二(25日)在深圳召開的「深圳市七屆人大六次會議第一次全體會議暨開幕會」上，邀請不少外國領事官員參加，但今次現場卻並未設有即時傳譯員，是次率先啟用全國首個政務級AI大模型即時傳譯軟件InnAIO AI翻譯大模型，此軟件也安排在外國領事官員所佩戴的耳機設置內，可同步使用口譯旁聽功能；領事官員座位前特設的4個螢幕，會即時將會議內容同步轉化為英文顯示。

該翻譯軟件的政策術語翻譯準確率高達98.6%，反應時間快達0.5秒，暫相信是全球最快的傳譯軟件。由此可見，不期然會令人憧憬在下周北京所舉行的兩會會議上，會再有圍繞AI或國產AI大模型DeepSeek等話題，實屬理所當然，投資者不妨拭目以待。

談回港股，由於成交持續高企，在北水及外資不斷湧進下，現階段相信不要估計恒指的頂部是在哪裏，大漲小回、低開高走、高開高走，相信會在內地召開兩會前持續出現。正因如此，相信短期內成交仍可保持高企，在芸芸「領頭羊」已先後創下52周新高，唯獨真正成交暢旺的受惠股—港交所與去年10月高位397.8元仍有一段距離，投資者不妨留意其股價會否有機會再創高峰。

(筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益)