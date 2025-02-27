英偉達上季收入升78%惟毛利率跌　黃仁勳嘆Blackwell晶片需求驚人

人工智能(AI)晶片霸主英偉達(Nvidia)上季收入393.31億美元，按年升78%，好過預期的380.5億美元；純利220.91億美元，按年升80%；經調整每股盈利0.89美元，超預期的0.84美元。不過，毛利率按季由74.6%跌至73%，經調整毛利率按季也由75%跌至73.5%，集團指此乃由於較新的數據中心產品更加複雜且昂貴。業績公布後，英偉達股價在市後延長交易時段表現波動，曾經上升4%，又一度下跌5%。

市場關注的Blackwell晶片收入期內達110億美元，行政總裁黃仁勳表示，Blackwell晶片需求驚人，並成功大幅增產，財務總監Colette Kress指，大型雲服務商是Blackwell的主要買家，佔數據中心收入的50%。

環顧各項業務表現，數據中心收入達356億美元，增長93%；遊戲及人工智能個人電腦(AI PC)業務收入不升反跌11%至25億美元；專業可視化業務收入5.11億，增10%；汽車及機械人業務收入增27%至5.7億美元。

指引方面，集團預計第一季收入為430億美元，上下浮動2%，即介乎421.4億至438.6億美元，分析師預期中值為423億美元；不過，毛利率預計介乎70.6至71%，上下浮動50點子，即最低70.1%，最高71.5%，不及分析師預期的72%。

對於中國AI公司DeepSeek的R1大模型可能減少對AI晶片的需求，Kress表示，與一次性推埋相比，新的AI模型可能需多100倍的計算量。黃仁勳指，現時大多數的AI運算都是推理，下一代AI演算法可能需幾百萬倍的運算能力。對於亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等科企巨頭自家開發AI晶片，英偉達生意會否受到威脅，黃仁勳指這些晶片不一定能實際應用。

DeepSeek橫空出世引爆熱潮，市場關注是否不需高性能晶片同樣可打造出色AI模型，令英偉達股價於上月底曾大挫。惟花旗此前指，如果DeepSeek不使用先進顯示卡(GPU)，其運作效果可能有待商榷。該行相信，領先的AI企業會採用更多、更先進的GPU去滿足運算需求，早前美國總統特朗普宣布的星際之門(The Stargate Project)提出1,000億美元AI資本開支計劃，料英偉達有機會受益。

不少市場人士認為，是次英偉達業績將為美股走勢定牛熊。蘇黎世保險首席市場策略員在績前表示，集團需交出一份好成績去維持美國的牛市走勢，並要有樂觀前景，如果數據令人失望，現時脆弱的市場恐再受挫。Banrion資本投資總監Shana Sissel直指，DeepSeek出現令市場意識到英偉達非無敵，相信科技公司目前交出的業績，將帶有悲觀看法，AI行業看法將更悲觀，料英偉達股票或再遭沽售。