思科與英偉達擴大合作　助企業AI轉型保持領先

思科系統(Cisco Systems)宣布擴大與英偉達(Nvidia)的合作夥伴關係，為企業提供更高靈活度及更多選擇，以滿足人工智能(AI)工作負載對數據中心、雲端及用戶之間的高效、低延遲及高能效連接。

英偉達創辦人兼行政總裁黃仁勳表示，AI以光速發展，將徹底顛覆各行各業。NVIDIA Spectrum-X是專為增強及強化AI的乙太網絡，結合思科的企業平台及全球影響力，可以幫助全球企業構建最先進的Nvidia架構，助他們在AI轉型中保持領先。

透過簡化思科與Nvidia技術的整合與標準化，客戶將受益於NVIDIA Spectrum-X平台現階段及未來的科技進展，包括動態路由、遙測、擁塞管理、低延遲等，以及思科更廣泛的網絡、安全及和數碼韌性解決方案，包括Splunk數據平台。隨着企業開發AI功能，並在其數據上訓練模型，擁有全面的網絡安全策略變得尤為重要。

思科計劃強化硅交換器系列，使其與Spectrum-X和Nvidia的參考架構相容。這些更新將於2025年中旬推出，範圍涵蓋現有和即將發布的思科Nexus、思科Nexus Hyperfabric和思科UCS產品。最新思科Spectrum交換器的推出日期將稍後公布。