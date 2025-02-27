安永：港府發債支持基建可接受　惟額度須控制在審慎水平

據新一份財政預算案，政府於2024至25年度錄得872億港元赤字，預測2025至26財政年度續錄赤字但規模較小，據強調發行債券所得用在基建投資，不會用於支付政府經常開支。安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，樂見政府在持續檢討公共開支效益的同時，亦有顧及維持和改善民生服務的需求，支持政府繼續審視政策效益，促進投資，確保資源被投放到真正有需要的人身上。

李續表示，通過發債支持基建發展是普遍且可接受的做法，相信只要發債額控制在審慎的水平，資金可以靈活運用，以及對香港未來的經濟發展作長遠和可持續的投資。此外，政府牽頭發行債券有助於香港整體債券市場的發展，繼而進一步提升香港作為國際金融中心的地位。

政府會在今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，包括拓寬免稅制度下「基金」的定義，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類、優化私募基金分發附帶權益的稅務寬減安排等。安永金融服務香港稅務主管何耀波指出，有信心這些推動發展家族辦公室和資產及財富管理產業的稅務政策措施，將進一步增強香港作為國際資產及財富管理中心的競爭力並吸引更多人才和投資。希望優化政策能盡快出台，好讓業界能早日受惠。