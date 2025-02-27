李明德：恒指買貨區間23000至23500點　看好兩隻車股

港股周四(27日)早段衝上24,000點後回落，大聖資產管理基金經理李明德(Create)指，恒指24,000點已成為港股新的阻力位，不過，港股由20,000點升至現水平，未曾出現大型跌幅，加上成交額配合，相信港股繼續向好，建議恒指23,000點至23,500點水平買貨。另外，接下來是港股業績期，李提醒，尤其要留意科網股的業績、前景展望及其AI應用指引，下月亦有內地經濟數據出爐，若然兩方面表現均理想，港股有力再突破24,000點關口。

美國計劃對歐盟汽車徵收25%關稅，刺激中國汽車股ADR股價急升。Create指出，近期車股繼續炒作自動駕駛及AI概念，市場寄望新功能能為過度同質化的電動車市場帶來分別，他預期無人車繼續會是今年炒作主題。但Create亦提醒，車股年初至今已累積一定升幅，預期回調的幅度亦不少，投資者要小心部署。

隔夜比特幣一度再插8%，跌至逾三個月低位。Create指，現時先留意85,000美元的支持位，但預計比特幣或進一步回落至81,000美元，認為於這水平才考慮買入MicroStrategy(MSTR)及比特幣相關ETF。