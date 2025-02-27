港交所去年多賺10%創新高　第二次中期息4.9元

港交所在業績報告表示，去年主要業務收入按年上升9%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，以及LME收費增加，但保證金的投資收益淨額減少已抵銷部分升幅。

單計去年第四季，季度港股日均成交按年大增1.05倍至1,869億元，帶動港交所季度收入及其他收益創季度新高，按年增長31%至63.81億元；股東應佔溢利大增46%至37.8億元，創歷年第四季新高；主要業務收入上升33%，源於現貨、衍生產品及商品市場交易及結算費增加；營運支出上升6%，源於僱員費用及資訊技術費用增加。

集團行政總裁陳翊庭表示，去年第三季開始市場氣氛回暖，帶動成交量上升，以及集團繼續保持審慎的成本管理，港交所2024年的全年收入及溢利再創新高。展望2025年，地緣政治及宏觀經濟走勢可能會繼續影響全球市場。但是經濟復甦的積極信號已經出現，內地推出多項刺激政策和多個國際主要市場相繼減息，將為香港新股市場和二級市場注入新的活力。