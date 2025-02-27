投委會：小心「白撞」訊息騙局

不少市民都曾經在手機收過一些看似是找錯人的訊息，例如明明沒有買傢俬，卻有人通知到貨，或者有人相約維修、送蛋糕、領養寵物等訊息。這些令人摸不着頭腦的「白撞」短訊很有可能是騙徒「氹人落疊」的開場白。

警方數字顯示，在2024年首9個月接獲的網上投資騙案當中，近6成苦主是經即時通訊軟件(例如WhatsApp)跟騙徒初次接觸。

騙徒收到回覆後，就會跟事主聊天及展開話題。他們深諳欲速則不達的道理，一般不會即時暴露身份，反而會慢慢跟受害人建立朋友關係，用盡方法博取好感及信任。鋪排多時後，就會用不同方法引導受害人墮入騙局，當中有三類常見騙局：

一、投資騙局：聲稱有高回報的投資機會或股票內幕貼士，誘騙受害人將錢投入虛假投資平台。

二、網戀騙局：把自己包裝成高富帥或白富美，噓寒問暖關心受害人，得到信任後便哄騙受害人進行虛假投資，或以不同藉口騙錢。

三、刷單騙局：推介兼職賺快錢機會，誘使受害人在假網站或假應用程式課金充值。

市民切記小心提防白撞訊息，除了善用通訊平台的舉報功能(Report Spam)，封鎖或限制相關電話號碼或帳戶，亦不要輕信陌生網友所推介的投資，或下載不明來歷的手機應用程式。投資前要仔細了解投資產品，並使用持有證監會牌照的公司或平台進行交易。

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