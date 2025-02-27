花旗：今年港甲級寫字樓空置率料16% 須嚴控北都投資規模
2025年02月27日 14:10
東網電視更多新聞短片
花旗發表研究報告，表示港府昨日(26日)公布財政預算案，其中將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，該行認為對有意購入開放式或一房單位的買家帶來支持。政府並宣布暫停推出商業用地，該行指寫字樓空置率仍需時消化，估計今年甲級寫字樓空置率為16%，相比去年為13.3%，主因是需求仍弱，以及目前供應每年仍增3%。
另一方面，政府計劃在2025/26財年實現土地收入210億元，相比2024/25財年的135億元，增長55%，但仍比原來預算低36%。在財赤背景下，需要增加財政收入，該行認為政府可能有強烈動機，在房地產市場穩定後，加快土地出售或提高地價收入。
該行提到北部都會區，在大規模資本開支及較長的收益期下會有風險。該行指，對於地產商而言，向主要發展商如新地(00016)及恒隆(00101)回收土地，以重新分配資源並支持公共發展。或以合作模式，如與新世界(00017)共同開發項目，分擔成本並提高效率。惟由於回報存在不確定性，以及潛在的較長回本周期，認為仍需嚴格控制投資規模。
該行推薦有股息或回購潛力的地產股，包括恒地(00012)、信和(00083)及置地，並指長江實業(01113)其非香港及內地的業務佔比最大，傾向多元化國際，可能在業績中帶來正面驚喜，抵銷本地市場壓力。