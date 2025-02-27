花旗：今年港甲級寫字樓空置率料16%　須嚴控北都投資規模

花旗發表研究報告，表示港府昨日(26日)公布財政預算案，其中將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，該行認為對有意購入開放式或一房單位的買家帶來支持。政府並宣布暫停推出商業用地，該行指寫字樓空置率仍需時消化，估計今年甲級寫字樓空置率為16%，相比去年為13.3%，主因是需求仍弱，以及目前供應每年仍增3%。

另一方面，政府計劃在2025/26財年實現土地收入210億元，相比2024/25財年的135億元，增長55%，但仍比原來預算低36%。在財赤背景下，需要增加財政收入，該行認為政府可能有強烈動機，在房地產市場穩定後，加快土地出售或提高地價收入。