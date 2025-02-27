淘寶香港站：「退貨寶」為用戶承擔部分運費　提升體驗

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，今年淘寶全球煥新季會通過兩輪的活動時段，向用戶推介商品。配合全新推出的「退貨寶」服務及PapaHome淘寶家具實體店和英文應用程式(App)介面等措施，淘寶香港站繼續為香港用戶創造便利的購物體驗。

淘寶香港站指，有見部分用戶在購物後需要退貨，但擔心運費問題，淘寶香港站推出在本地市場開創性的「退貨寶」服務，為用戶承擔部分退貨運費，提升退貨體驗。現時，用戶購買帶有「支持香港退貨」及「退貨寶」標籤的商品後如通過菜鳥驛站退貨，就可享首重1公斤退貨運費減免，即16元人民幣(下同)的減免。

優惠方面，淘寶全球煥新季引入「搶先購」時段，由即時至3月1日晚上11時59分，服飾及家居類產品率先提供每買滿200元減30元優惠。

其他優惠時段包括「38煥新周」，2月27日晚上時開始預售，3月2日零時至3月3日晚上7時59分進行預熱，3月3日晚上8時開始正式銷售，至3月8日晚上11時59分結束。此外，針對設計師品牌及創新概念商品的「新勢力周」，將於3月中旬進行。