Belgravia Place第2期累收1600票　暫超購9.8倍

恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，對項目首輪銷情有信心，相信「一Q清枱」的機會大，不排除首輪銷售後有加價加推空間，加幅約3至5%。對於《財政預算案》調整100元印花稅門檻，他指，物業價值為400萬元或以下的單位大多屬細戶型，估計新措施之下，會吸引更多投資者購入細單位出租，該類單位交投加快，有機會推動骨牌效應，帶動整體市場成交量向上，對地產市場有支持。

項目住客會所Club Belgravia有兩層高，佔地逾兩萬方呎，提供超過20種設施，包括室內滑板場、室內籃球場、室內羽毛球場、55米長懸臂式空中泳池，連露天泳池的私人宴會廳等。

該盤亦首度於銷售中心增設人工智能(AI)室內設計生成器，以AI技術為用家設計理想家居。用家只需在AI生成器上輸入簡單設計風格關鍵字，即可快捷精準地綜合網上世界各地的素材，生成獨一無二的效果圖，以供用家作參考。