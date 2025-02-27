金管局：港債務水平可控　市場關注發債用途及整體財政狀況

港府在新一份財政務算案透露將發債推動基建。金管局總裁余偉文在《匯思》中表示，與不同市場人士了解，普遍認爲港府債務水平仍然相對較低，屬可控水平；同時，他們較為關注的是發債所得資金的用途以及政府整體財政狀況，港府則強調資金不會用於經常開支。

同時，預算案强化財政整合，加大控制政府經營開支以及增加收入，他認為，舉措有利於鞏固市場人士信心；港府發行的債券一直受市場歡迎，吸引各類環球投資者參與。

他指，未來在落實發債計劃時，爲了配合一般較長年期的基建工程項目，當局會根據市場情況和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券的空間，同時亦為長線投資者，例如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。

貿易融資方面，金管局在去年中成立工作小組，包括銀行和企業的代表，研究如何提升香港金融業競爭力、支持新的供應鏈布局。小組初步建議，推動數碼化及標準化能有效提升供應鏈的效率、生產力和韌性；金管局推進的金融技術創新，例如通過Ensemble項目，探索如何將貿易相關文件（例如電子提單）代幣化，節省人工流程、降低欺詐風險。

對本地企業而言，成功進行可持續轉型在其所處的供應鏈上佔更重要席位。部分中小企或需要適當的引導和支援。金管局參與的綠色和可持續金融跨機構督導小組於較早前推出可持續披露範本以及排放計算工具，供香港中小企免費使用，鼓勵他們評估及披露碳足迹，並及時採取適當減排措施。

隨着近年供應鏈格局以及內地市場變化，很多內地企業在國外設置生產線以及積極開拓海外市場。香港亦積極部署，爭取成為這些企業「出海」時的區域或國際總部以及企業財資中心。金管局會配合相關部門的推廣工作，亦會積極與企業、銀行等持份者交流，了解他們對政策支持的需求。

隨着更多企業在東南亞等地設置生產線，香港的銀行業界需要加強對當地的認識，才能在新的供應鏈格局下繼續服務客戶。金管局會探索如何將培育「區域知識」和「區域網絡」融入發展軟實力的工作。銀行公會亦會成立工作小組研究開拓新興市場的課題，反映業界對此的重視。當局會與業界共同探討具體方案。