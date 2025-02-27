《明報》母企上季虧損擴98%

其中，上季除稅前虧損230.9萬美元，按年擴大83.1%；調整後除息、稅、折舊及攤銷前虧損由去年同期的7.5萬美元增加至154.7萬美元。

期內，出版及印刷業務方面，馬來西亞分部錄除稅前溢利102.5萬美元，但香港及台灣分部虧損240.4萬美元，較去年同季的虧損99.7萬美元有所擴大，營業額按年減少8.3%至840.3萬美元，主要由於當地消費模式的變化，令廣告市場疲軟，導致廣告收益減少。另北美分部營業額按年減少15.5%至141.7萬美元，除稅前虧損82.7萬美元。

萬華媒體多蝕66%

至於旅遊及相關業務，期內分部的除稅前溢利由去年同季37.3萬美元急降76.1%至8.9萬美元，表現顯著跑輸行業，主要是同業競爭加劇，以及經營成本增加。