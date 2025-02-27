星展料香港未來5年年均經濟增長2.9%　主要靠人才、旅客推動

星展香港預期2025年香港經濟增長在2至3%，2026至2029年間年均增長2.9%。該行經濟研究部經濟學家謝家曦預期，增長主要依靠吸引人才、投資者和遊客的政策支持。政府撥款12.4億港元推動旅遊業，透過「無處不旅遊」計畫轉向體驗式旅遊，例如啟德體育園的全運會等大型活動預計將促進消費。

在房地產方面，政府將印花稅門檻從300萬提高至400萬元，以支持小型單位需求。市場復甦受到利率下調和放寬按揭成數的推動。由於2025至26年將有470萬平方英尺新商業空間入市，為因應供應過剩，政府暫停商業用地出售。私人投資方面，政府將向中小企業支援基金注資15億元，並撥款10億元用於人工智能研發。10家戰略企業預計將帶來500億元投資並創造2萬個就業機會。

公共投資聚焦北部都會區，政府撥款37億元用於基建，包括港深西部鐵路等項目，推動「軌道上的大灣區」概念。資本支出佔GDP比重預計將從2023至24年度的4.1%升至2024至25年度的4.9%。人才吸引方面，「資本投資者入境計劃」已涵蓋加密貨幣，吸引66億元投資。各類人才入境計劃已收到43萬份申請，其中18萬名專業人士及其家屬已遷居香港，預計2025-2027年每年有5萬份簽證獲續期。

為管理財政赤字，政府計劃在2025/26至2029/30年度發行1,500至1,950億元基建及綠色債券，並將債務上限從50,00億元提高至7,000億元。即使債務增加，公共債務佔GDP比重仍維持在12%-16.5%的低水準。中國外匯存底的潛在配置或有助於消化債券供應。政府將繼續實施財政紀律，目標是將財政赤字從2024-25年度的2.7%降至2025-26年度的2.0%，在維持經濟成長與財政穩定之間尋求平衡。