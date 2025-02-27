杏花邨兩房放盤1日即減28萬元沽　呎價1.1萬元

大型私人屋苑交投回升，柴灣杏花邨兩房單位放盤僅一日，即減價28萬元獲投資者承接，樓價險守「5球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣杏花邨17座中層7室，實用面積約454方呎，兩房間隔，叫價528萬元，放盤一天即獲以500萬元成交，呎價約11,013元，新買家為投資客，購入單位收租，按市值租金約1.7萬元計，料享逾4厘租金回報。

●中原李嘉儀指，筲箕灣海峰中心低層E室，實用面積約355方呎，兩房間隔，叫價430萬元，現以400萬元沽出，呎價約11,268元，原業主於2012年以335萬元購入。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，旺角居屋海富苑海寧閣中層17室，實用面積約429方呎，望內園景，未補價第二市場以395萬元易手，呎價9,207元，原業主於2000年3月以105萬元購入。

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新界區

●中原陳偉業表示，東涌2月錄約30宗二手買賣，預算案後暫錄兩宗，海堤灣畔5座高層A室，實用面積約579方呎，兩房間隔，享海景，並附裝修，叫價710萬元，外區上車客於財案公布前一天以690萬元購入，呎價約11,917元，約7年帳面貶值約5.2%。

●中原李建華指，荃灣2月累錄約70宗二手買賣，已超上月全月，海之戀‧愛炫美3C座低層D室，實用面積約538方呎，兩房間隔，享海景，叫價855萬元，減價至826萬元沽出，呎價約15,353元，原業主於2017年以815萬元一手買入，持貨約8年帳面賺11萬元。

●中原伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊景湖居10座高層C室，實用面積約546方呎，套三房間隔，放盤一周即獲承接，叫價480萬元，議價後以450萬元成交，減價30萬元，呎價約8,242元。

●美聯葉容生表示，粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna的E座高層22室，實用面積約301方呎，一房連儲物房設計，新買家為同區分支家庭客，財案公布同日以395萬元購入，呎價約13,123元，原業主2022年12月以約436.7萬元購入，帳面貶值約9.5%。

●美聯梁葦姮指，大埔居屋富雅花園3座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價620萬元，近日調低售價，同區經議價後以568萬元購入，呎價約9,595元，新買家為首置客。

●中原霍栢雄稱，火炭松翠小築剛錄D座低層戶，實用面積約933方呎，套三房間隔，叫價約1,300萬元，議價後以1,155萬元沽出，呎價約12,379元，新買家為區內客。

●中原侯惠良表示，沙田及大圍2月暫錄約95宗二手買賣，增加約5成，大圍金輝花園中層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，叫價約480萬元，議價後以460萬元易手，呎價約12,603元，新買家為上車客。

●美聯李衍輝指，大圍柏傲莊II的6A座中低層A室，實用面積約668方呎，套三房間隔，年初叫價約1,350萬元放售，並連租約，用家趁財案公布後，在無樓睇情況下買入，成交價1,280萬元，呎價約19,162元，原業主於2020年11月購入，帳面獲利約2.8萬元。

●中原黎宗文指，大圍名城項目2月錄約9宗買賣，包括盛世1座南翼中層A室，實用面積約688方呎，套三房間隔，叫價約1,200萬元，日前議價後以1,025萬元獲承接，呎價約14,898元，新買家為家庭客。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山居屋錦鞍苑C座低層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約360萬元，以320萬元易手，呎價約5,776元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山居屋錦英苑H座中層1室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，終獲買家於已補價自由市場以338萬元承接，呎價約8,429元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山泓碧3座低層K室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望內園景，獲買家以640萬元承接，呎價約12,355元，原業主於2020年4月以780萬元購入，近5年帳面損失140萬元，跌價約18%。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層A室，實用面積約766方呎，套三房間隔，望海景，獲買家以973萬元承接，呎價約12,702元，原業主於2016年5月以1,044萬元購入，近9年帳面虧蝕71萬元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山2月暫錄約60宗二手買賣，馬鞍山中心於財案公布後錄1座中層C室成交，實用面積約364方呎，兩房間隔，叫價約498萬元，議價後以478萬元易手，呎價約13,132元。

●美聯黃少明指，將軍澳中心2座低層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，叫價690萬元放盤約1個月，其後減價至665萬元，近期獲用家洽詢，議價後以655萬元購入自住，呎價約14,086元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕約135萬元，貶值約17.1%。

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