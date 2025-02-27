三個市區新盤同期推售 長沙灣項目超購逾11倍
2025年02月27日 22:03
東網電視更多新聞短片
三個市區新盤同期推售，財政預算案後首場新盤銷售活動即將展開，長沙灣項目將率先於周五發售148伙單位，暫錄超額認購逾11倍。
●馬頭角南首第一輪截收6,000票
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，首輪銷售已於周四(27日)晚上7時截票。據悉，項目6日之內累計接獲約6,000張入票，按周六首輪發售181伙計，最終錄得超額認購約32倍。
●天水圍YOHO WEST PARKSIDE首日起收票
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE，周四(27日)正式開始收票。發展商預告，有機會周末加推。發展商指，項目昨日首度對外開放示範單位，單日錄得約2,500個參觀人次，反應理想，當中有約七成來自新界西，並主要來自元朗，天水圍及屯門等地。相信今期會吸引到更多投資者。
●長沙灣Belgravia Place第2期首輪銷售後或提價
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周四(27日)公布截至晚上約8時，已接獲約1,850張入票，按明日(28日)首輪發售148伙計，暫錄超額認購逾11倍。發展商指，對項目首輪銷情有信心，相信「一Q清枱」的機會大，不排除首輪銷售後有加價加推空間，加幅約3至5%。
●屯門黃金海灣第1期意嵐開放式戶售304萬
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周四(27日)招標售出第3座19樓M室，為實用面積306方呎的開放式單位，成交價304.8萬元，呎價約9,961元。
●將軍澳GRAND SEASONS三房1,103萬成交
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周四(27日)錄得第1B座18樓A室的成交，單位實用面積716方呎，屬三房一套間隔，成交價1,103.2萬元，呎價約15,408元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,029伙，套現近64億元。
●鴨脷洲Coasto截收1,100票
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，首輪價單銷售於周日(27日)下午6時已截票。發展商公布，最終截收1,100個購樓意向登記，按周六發售60伙價單單位計，錄得超額認購逾17倍。
●啟德DOUBLE COAST I單日連沽3伙
由會德豐地產等發展的啟德DOUBLE COAST I，周四(27日)連售兩伙兩房單位及一伙三房單位，總成交金額共涉逾2,875萬元。最新售出的單位包括第3座25樓J室，為實用面積441方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價787.3萬元，呎價約17,853元。
●沙田星凱‧堤岸開放式戶491萬沽
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，連續5日均錄得成交，周四(27日)最新售出1座42樓C室，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價491.6萬元，呎價約21,561元。項目開售至今累沽1,291伙，佔全盤1,335逾96%。