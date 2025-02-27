三個市區新盤同期推售　長沙灣項目超購逾11倍

三個市區新盤同期推售，財政預算案後首場新盤銷售活動即將展開，長沙灣項目將率先於周五發售148伙單位，暫錄超額認購逾11倍。

●馬頭角南首第一輪截收6,000票

●天水圍YOHO WEST PARKSIDE首日起收票

●長沙灣Belgravia Place第2期首輪銷售後或提價

●屯門黃金海灣第1期意嵐開放式戶售304萬

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周四(27日)招標售出第3座19樓M室，為實用面積306方呎的開放式單位，成交價304.8萬元，呎價約9,961元。

●將軍澳GRAND SEASONS三房1,103萬成交

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周四(27日)錄得第1B座18樓A室的成交，單位實用面積716方呎，屬三房一套間隔，成交價1,103.2萬元，呎價約15,408元。發展商指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累售1,029伙，套現近64億元。

●鴨脷洲Coasto截收1,100票

●啟德DOUBLE COAST I單日連沽3伙

由會德豐地產等發展的啟德DOUBLE COAST I，周四(27日)連售兩伙兩房單位及一伙三房單位，總成交金額共涉逾2,875萬元。最新售出的單位包括第3座25樓J室，為實用面積441方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，成交價787.3萬元，呎價約17,853元。

●沙田星凱‧堤岸開放式戶491萬沽

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，連續5日均錄得成交，周四(27日)最新售出1座42樓C室，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價491.6萬元，呎價約21,561元。項目開售至今累沽1,291伙，佔全盤1,335逾96%。