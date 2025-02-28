東方日報B1：新地半年賺百億　物業銷售額漲逾兩倍

新地預期，按揭息率下調和穩定的租務需求，將有助樓市持續發展。

期內，投資物業等公平值按年由正轉負，減少20.34億元，令列帳純利減17.73%至75.23億元，每股盈利2.6元。賣樓方面，上半財年物業發展收入大增2.19倍至166.48億元，其中來自本港的物業發展收入升3.43倍至160.31億元，內地則倒退61.29%至6.17億元。按所佔權益計算，期內合約銷售約255億元，升97%；物業發展總溢利增22.84%至25.06億元。

對於樓市，新地主席兼董事總經理郭炳聯在業績報告內表示，儘管本地經濟疲軟，市場競爭激烈，但在去年下半年按揭息口回落及放寬按揭規限帶動下，香港一手住宅市場交投平穩；在專才和學生持續流入的推動下，住宅租金保持堅穩，反映住屋需求殷切。

截至去年底，集團未入帳的香港合約銷售額304億元，預計當中約202億元會於本財政年度確認入帳。即將推售的項目有天水圍YOHO WEST PARKSIDE。在未來10個月內亦將推出啟德天璽•海和天璽•天的第2期、西沙項目的第1期SIERRA SEA和屯門NOVO LAND第3A期，以及毗鄰興建中的港鐵古洞站的住宅項目第1期。內地方面，將推售包括蘇州湖濱四季、杭州國際金融中心和佛山瀧景等。

新地租金收入大致穩定，物業租賃中期溢利90.04億元，按年跌3.45%。郭炳聯認為，經濟前景不明朗和港元強勢影響消費意欲，加上消費模式轉變，為本港零售市道帶來挑戰。然而，隨着多個大型盛事相繼舉行，加上恢復與擴大深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注安排等有利措施，商場人流在過去數月有所增加，期內整體出租率保持在約93%的水平。

在未來兩三年，新地多個位處香港的新投資物業將落成，包括觀塘The Millennity的基座商場將自今年第二季起分期開業，毗鄰港鐵啟德站的天璽•天Mall則計劃在今年下半年起開業。坐落高鐵西九龍總站上蓋的IGC寫字樓將於2026年開始交付租戶。內地方面，上海ITC第三期餘下部分，包括B座摩天辦公大樓、旗艦商場ITC Maison和上海徐家匯中心安達仕酒店，將自今年下半年起分階段竣工。

財務方面，新地去年底持現金及存款為144.3億元，按年上升八成一；負債比率為17.8%，按半年降0.5個百分點；淨債項半年降2.74%至1,078.28億元，主要是由於期內物業銷售現金流入及建築開支減少所致。