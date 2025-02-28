專家樓評：高成數按揭助樓花買家上會

早前提及市場上最新一個按揭保險以外、由一家金融服務公司推出的高成數按揭計劃，按揭成數按估值高達110%，以成交價高達90%為上限，幫助2023年或之前買入建築期樓花之買家因估值下跌出現估價不足仍能以足夠按揭成數上會。

若以買家原先準備申請七成按揭計，如申請有關110%按揭計劃，儘管樓花上會時估值跌幅達三成，買家仍毋須額外補付首期差額，實質按揭成數仍可達成交價之77%。若樓花上會時估值較成交價跌幅不多於18%，買家申請之按揭成數可達成交價之90%。

為首期資金不足人士解困

有關110%計劃可幫助一些現時需要上會的建期樓花買家，尤其物業估值下跌幅度較大，又或需要較高按揭成數，希望以較低首期上會人士，免卻補付首期差額並減輕首期負擔。對於一些金管局特別安排下仍基於首期資金問題未能順利上會的買家，有關110%按揭計劃有助順利上會，避免因手頭資金不足而面臨違約風險。

有關110%按揭計劃由一家多年主力從事樓按業務的金融服務公司提供，審批方式大致上與銀行按揭準則相若，而由於計劃對比銀行有着明顯較大的融資彈性，包括按揭成數高於銀行，亦接納非固定收入及多重按揭人士，因此有關計劃收取之按息及類同保費的費用(稱為「參與費」)相對高一點，全期按息介乎最優惠利率(P息)減1.75至1.25厘(P息為5.5厘，按息現為3.75至4.25厘)，借款人亦可選擇將部分參與費加借在按揭金額一併供款，以減輕上會時開支負擔。

建議用家在考慮選用此計劃時，按自身實際需要及還款能力衡量，按揭成數以不高於估值之100%較理想，除了可避免貸款額高於物業價值令信貸風險較可控外，按息亦較優惠，批出息率低至3.75厘，與一般銀行按息3.5厘相差不大，若果選用估值計超出100至110%貸款，則按息較大機會跳至4.25厘。有意申請此計劃之樓花買家可先行了解細節、息率及涉及費用。

中原按揭董事總經理 王美鳳