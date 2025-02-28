百勝中國去年總收入創分拆上市以來新高

期內，門店總數增長12%，淨新增門店1,751家，其中加盟店有512家，約佔淨新增門店總數的29%。

去年盈利9.11億美元，按年升10.1%。經營利潤按年增長5%至12億美元。核心經營利潤按年增長12%。經營利潤率為10.3%，按年增長20個基點，得益於穩健的餐廳利潤率和管理費用的減少。餐廳利潤率為15.7%。剔除6,000萬美元影響餐廳層面可比性的項目，餐廳利潤率與2023年同期持平。

肯德基及必勝客的會員數合計超過5.25億，按年增長11%。會員銷售額約佔肯德基和必勝客系統銷售總額的65%。

百勝中國於2024年向股東回饋15億美元，其中包括2.48億美元的現金股息和12.4億美元的股票回購，回購股數相當於截至2023年12月31日已發行在外股數的約8%。

公司預計2025財年淨新增門店約1,600至1,800家，資本支出介乎約7億至8億美元，並計劃在2025年至2026年間向股東回饋30億美元。另公司預計在未來幾年內，肯德基和必勝客淨新增門店中加盟店的比例，將分別逐步增加到40至50%和20至30%。